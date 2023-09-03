Надбавка к пенсии: как увеличить размер своих выплат

Далеко не все украинские пенсионеры получают высокую пенсию. Сейчас минимальный размер пенсионных выплат составляет 2 093 гривны – для работающих лиц. Увеличить размер пенсии можно благодаря доплатам.

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На какие надбавки могут рассчитывать украинские пенсионеры

Возрастная

Эта выплата предоставляется в соответствии с возрастом.

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен от 75 грн до 80 лет,

570 грн – для лиц старше 80 лет.

Такая надбавка начисляется автоматически в месяц, когда человек достиг определенного возраста.

За детей

Если на иждивении пенсионера находятся лица до 18 лет, он имеет право на дополнительные выплаты в размере 150 гривен на ребенка.

Для оформления этой помощи следует обратиться со специальным заявлением в ПФУ.

За стаж

Согласно действующему законодательству, если количество стажа у женщин превышает 30 лет, у мужчин – 35 лет, такие граждане имеют право на доплату. Для них пенсионная выплата увеличивается на 1% от пенсии за каждый год, однако эта сумма не должна быть больше 1% от минимального размера пенсии по возрасту.

За донорство

Эту доплату могут получить исключительно граждане, имеющие статус почетного донора. Размер выплаты – 258,9 грн.

Статус почетного донора могут получить граждане, которые бесплатно сдали 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.