Надбавка к пенсии: как увеличить размер своих выплат
Украинцы могут увеличить свои выплаты путем различных надбавок. Дополнительные выплаты предоставляются по возрасту, за особые заслуги или по состоянию здоровья.
Как повысить размер пенсии
Далеко не все украинские пенсионеры получают высокую пенсию. Сейчас минимальный размер пенсионных выплат составляет 2 093 гривны – для работающих лиц. Увеличить размер пенсии можно благодаря доплатам.
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На какие надбавки могут рассчитывать украинские пенсионеры
- Возрастная
Эта выплата предоставляется в соответствии с возрастом.
- 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен от 75 грн до 80 лет,
- 570 грн – для лиц старше 80 лет.
Такая надбавка начисляется автоматически в месяц, когда человек достиг определенного возраста.
- За детей
Если на иждивении пенсионера находятся лица до 18 лет, он имеет право на дополнительные выплаты в размере 150 гривен на ребенка.
Для оформления этой помощи следует обратиться со специальным заявлением в ПФУ.
- За стаж
Согласно действующему законодательству, если количество стажа у женщин превышает 30 лет, у мужчин – 35 лет, такие граждане имеют право на доплату. Для них пенсионная выплата увеличивается на 1% от пенсии за каждый год, однако эта сумма не должна быть больше 1% от минимального размера пенсии по возрасту.
- За донорство
Эту доплату могут получить исключительно граждане, имеющие статус почетного донора. Размер выплаты – 258,9 грн.Заметьте! Статус почетного донора могут получить граждане, которые бесплатно сдали 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.