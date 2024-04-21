Если пенсионеру 70 и более лет: на какие доплаты могут рассчитывать украинцы

При достижении соответствующего возраста украинские пенсионеры смогут получать дополнительные доплаты к пенсиям. Размер надбавок составляет от 300 до 570 гривен.

Надбавка по возрасту для пенсионеров

Для пенсионеров, достигших возраста более 70 лет, предусмотрены доплаты. Речь идет о надбавках по возрасту, которые начисляются автоматически к пенсии.

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Как объясняют в Пенсионном фонде, предоставляются доплаты по возрасту в случае, когда ежемесячная пенсионная выплата с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощи, суммы индексации и ежемесячной компенсации в случае потери кормильца, не достигает 10 340 гривен.

Доплата по возрасту назначается в месяц, когда пенсионеру исполнилось более, чем 70 лет.

Впрочем, есть определенные исключения. Речь идет о тех случаях, когда у пенсионера день рождения после начисления выплаты. В таком случае дополнительные средства начисляются уже на следующий месяц после дня рождения.

Какие суммы надбавок

Размер доплат к пенсиям зависят от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет включительно – дополнительные 300 гривен к пенсии,

включительно – дополнительные 300 гривен к пенсии, от 75 до 79 лет – 456 гривен,

– 456 гривен, от 80 лет – ежемесячная надбавка в 570 гривен.

Выше указанные значения не суммируются. То есть после перехода за определенный возрастной рубеж доплата только растет на определенный показатель.

Например, в 75 лет пенсионер получает не 300 гривен + 456 гривен, а 300 гривен + 156 гривен. И тогда в целом получается 456 гривен.