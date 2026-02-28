Ремонтникам начали выплачивать по 20 тысяч гривен: кто получит доплаты

Украинские энергетики, которые работают в аварийно-ремонтных бригадах и восстанавливают оборудование после российских атак начали получать доплаты за свою работу. Средства уже перечислили тысячам работников.

Сколько ремонтников получат доплаты?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

По словам премьера, доплаты за работу в сложных условиях осуществляются:

работникам предприятий водо- и теплоснабжения – 4 725 лицам;

железнодорожным рабочим – 1 057 лицам.

За январь Ощадбанк в целом перечислил средства для энергетических компаний на доплаты 12 500 ремонтникам.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Они начислят доплаты 20 000 гривен непосредственно на банковские счета своих работников, задействованных в ремонтно-восстановительных работах после российских обстрелов. Спасибо всем, кто ежедневно возвращает свет и тепло в наши дома.

Важно! Такие же доплаты для работников аварийно-ремонтных бригад начислят в феврале и марте 2026 года.

Почему ремонтникам доплачивают средства?

Напомним, ранее правительство инициировало выплату дополнительных средств энергетикам и другим работникам ремонтных бригад за сложные условия труда зимой.

Соответствующую программу согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни,

– подчеркнула Свириденко.

Доплаты предусмотрены для работников аварийно-ремонтных бригад, которые:

работают 24 на 7 для восстановления объектов, пострадавших в результате российских атак;

непосредственно в морозы выезжают на место прилетов российских ракет и дронов, чтобы вернуть украинцам поставки электроэнергии, газа и воды.

Заметьте! Глава государства поручил, чтобы правительство предусмотрело выплаты ремонтникам за каждый месяц зимы, но, как видим со слов премьера, они получат средства в январе, феврале и марте.

Как работает программа доплат?