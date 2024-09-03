Дополнительные 500 миллиардов гривен в бюджет: Рада проголосовала за увеличение расходов
Источник:Ярослав Железняк
Как стало известно, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за увеличение расходов на оборону. За соответствующий законопроект проголосовал 301 депутат.
Увеличение госбюджета Украины
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11417, предусматривающий увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен. Поскольку законопроект прошел только первое чтение, он пока что остается в том виде, в котором его подало правительство.
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В документе, в частности, предусмотрено 125 миллиардов гривен поступлений от налогов. Однако ко второму чтению законопроект будет изменен в соответствии с рекомендациями, предоставленными комитетом.
Как сообщила нардеп Роксолана Пидласа, отныне законопроект предусматривает:
- Сокращение расходов на обслуживание и погашение государственного долга составит около 115,4 миллиарда гривен, что меньше, чем предварительно запланированные 125,6 миллиарда гривен.
- Дополнительно планируется привлечь около 216 миллиардов гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что больше чем 160 миллиардов гривен, предусмотренных правительственной версией.
- Ожидается перевыполнение плана поступлений от налогов и сборов на 100 миллиардов гривен, что превышает предыдущий план в 76 миллиардов гривен.
- Доходы от акцизов на топливо и табак прогнозируются на уровне 12,7 миллиарда гривен, что немного меньше, чем ранее запланированные 13,7 миллиарда гривен.
- Поступления от новых налоговых изменений прогнозируются на уровне 30 миллиардов гривен, что значительно меньше по сравнению с предварительно запланированными 125 миллиардами гривен.
- Запланированное сокращение и отказ от новых расходов по общему и специальному фондам составляет 25,5 миллиарда гривен.