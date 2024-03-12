Кто из ВПЛ имеет право на дополнительную денежную помощь

В Украине пенсионеры, проживающие на территориях, где ведутся активные боевые действия, имеют право на получение дополнительной денежной помощи от ООН. Это также касается пенсионеров, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Как начисляются выплаты

Начисление дополнительной денежной помощи пенсионерам ВПЛ регулируется решением Кабмина от 28 июля 2023 года № 781. Эта денежная помощь предоставляется за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН, а перечень получателей определяется на основе информации из баз данных Пенсионного фонда Украины.

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Выплаты осуществляются автоматически, без необходимости обращения лица в ВПП или Пенсионный фонд Украины.

Дополнительную денежную помощь имеют пенсионеры, которые:

Получают пенсию менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством).

Проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309).

Не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и другой помощи на проживание ВПЛ.

В каких регионах предоставляется помощь

! Выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающих в регионах активных или возможных военных действий, а именно:

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Луганская область

Николаевская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Как получить средства

эти территории определены согласно приказу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года.

Способы выплаты дополнительной денежной помощи определены следующим образом:

Пенсионерам, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, помощь выплачивается на их банковские счета.

Пенсионерам, которые получают пенсии через АО "Укрпочта", начиная с января 2024 года, помощь предоставляется через отделения АО "Укрпочта".

Период предоставления ежемесячной дополнительной денежной помощи от ВПП ООН зависит от финансирования проекта.