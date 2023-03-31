До пенсии 20 тысяч гривен: как пенсионерам получить такую сумму

В "Приватбанке" проводят акцию, по которой пенсионеры могут выиграть дополнительные 20 тысяч гривен к пенсии. Осталось еще два розыгрыша. Сама акция продлится еще до 15 мая.

Дополнительные 20 тысяч к пенсии

Акция во время которой украинские пенсионеры могут получить дополнительные средства называется "Дарим 20 000 к пенсии". Она продлится до 15 мая, а розыгрышей будет три.

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Первого победителя недавно уже определили. Им стал военный пенсионер Государственной пограничной службы.

Следовательно, впередикоторые могут получить дополнительно к своей пенсии 20 тысяч гривен.

Я благодарен случаю, потому что эти деньги сейчас очень уместны. Уже год брат моей жены на войне, и я на собственном опыте знаю, как там, потому что сам участник боевых действий. У меня много друзей там осталось, так что половина суммы пойдет на помощь нашим военным, а половина на семью,

– говорит Юрий Мазур, победитель первого розыгрыша.

Кто может принять участие

Как сообщают в банке, в розыгрыше могут принять участие все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Среди них:

Бывшие или действующие военнослужащие;

И получающие пенсионные выплаты в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и/или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

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что получающие военные пенсии через "Приватбанк" автоматически участвуют в розыгрыше. Подробнее можно получить информацию по ссылке.

Средства в случае выигрыша будут направлены на карту для выплат "Приватбанка".