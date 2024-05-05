Новая доплата к пенсиям: в 9 областях Украины введены дополнительные выплаты
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры могут ожидать дополнительные выплаты к пенсиям в мае и июне. Для того, чтобы получить доплату к пенсии, нужно соответствовать определенным критериям.
Кто и где сможет получить надбавку
Дополнительные выплаты будут предоставлены только тем пенсионерам, которые не получали денежную помощь от международных организаций, а также выплаты для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
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В то же время пенсионерам с низкими пенсионными выплатами также может быть предоставлена такая помощь, поскольку она составляет разницу между суммой в 3 250 гривен и размером пенсии, предоставляемой лицу.Важно! Для получения такой надбавки пенсионерам, включая ВПО, нужно проживать на территории активных или потенциальных зон боевых действий в одной из 9 областей Украины.
Поэтому, речь идет о 9 областях Украины:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Херсонскую;
- Черниговскую.
Как оформить доплату к пенсии
Для того чтобы получить доплату к пенсии, обращаться никуда не нужно. Доплата к пенсии будет начислена автоматически, соответствии с данными, имеющихся в системе Пенсионного фонда Украины. Однако, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из критериев, выплату дополнительной помощи прекращают.Важно! Деньги будут начислены пенсионерам тем же способом, что и пенсия – на банковские карты или через отделения "Укрпочты".