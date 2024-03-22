Право досрочно выйти на пенсию: кто может не нарабатывать весь стаж

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше в связи со своей специальностью или состоянием здоровья. Для этого нужно обратиться в ПФУ с заявлением.

Кому можно выйти на пенсию досрочно

Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, нужно наработать определенный страховой стаж. Например, чтобы уйти на отдых в 60 лет, надо 31 год стажа, а в 63 года – 21.

Читайте также Насколько выросли пенсии по инвалидности для лиц с I группой в марте

Это регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Однако следующие группы украинцев могут выйти на пенсию досрочно:

Людей с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.

Женщин, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.

Военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.

Жен или мужей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы или лиц, выполнявших интернациональный долг.

Лиц предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.

Лиц, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Людей, страдающих редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Чтобы выйти на такую пенсию, надо обратиться в ПФУ и предоставить соответствующее заявление и документы.

Какие документы понадобятся

Заявление на получение досрочной пенсии.

Удостоверение личности (оригинал и его копия).

Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.

Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНОКПП).

Справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Также дополнительно могут попросить: