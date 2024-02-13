Кто может досрочно выйти на пенсию и что для этого нужно
13 февраля 2024, 08:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Выйти на пенсию по возрасту можно при достижении 60-летнего возраста. Однако некоторые категории граждан имеют возможность сделать это раньше.
Кто может досрочно выйти на пенсию
Поэтому, некоторые граждане Украины имеют право на досрочный выход на пенсию. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" такое право имеют:
Читайте также: Как изменятся пенсии украинцев с 1 марта: плановая индексация
- лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
- лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;
- женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
- военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью в результате войны;
- жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;
- те, с кем расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.
Какие документы для этого необходимы
- Заявление.
- Паспорт (копия).
- Документы о стаже: трудовая книжка или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
- Справка о заработке лица, который определяется в соответствии со статьей 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
- Справка о присвоении идентификационного номера.
Также в случае необходимости:
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка;
- копии удостоверений, которые дают право на повышение пенсии заявителю;
- справки, которые дают право для назначения надбавок;
- если заявитель не работает – справка налоговых органов об отсутствии доходов от предпринимательской деятельности.