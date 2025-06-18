До 60 лет: кто из украинцев может выйти на пенсию раньше: кто из них может выйти на пенсию раньше

Некоторые пенсионеры могут выйти на пенсию досрочно. То есть до того, как лицо достигнет 60-летия.

Кто может выйти на пенсию до 60 лет

Речь идет о людях, которые уволены с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это может быть сокращение, ликвидация, реорганизация, банкротство предприятия и тому подобное. Такие украинцы имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если на день увольнения им осталось не более чем полтора года до достижения пенсионного возраста.

Однако при этом необходимо выполнение следующих условий:

наличие страхового стажа – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

регистрация в центре занятости в течение 30 дней после увольнения;

отсутствие подходящей работы в течение 7 дней с момента регистрации.

Если подходящая работа отсутствует, зарегистрированный безработный подает в центр занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости, – объяснили в ПФУ.

Важно! Заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту подается в территориальный орган ПФУ не ранее чем в течение следующего дня после прекращения его регистрации в качестве безработного.