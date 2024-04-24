Отмена платы за доставку газа: что известно

В сети распространяется видео о якобы нововведениях для пенсионеров. Речь идет об отмене платы за доставку газа.

Действительно ли отменяют платежки

В видео рассказывается, что платежки отменят не только для пенсионеров, но и для других уязвимых категорий населения. В частности для многодетных семей, безработных, лиц с инвалидностью и членов семей военнослужащих.

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На самом деле указанная информация является фейковой. Более того, опасной для абонентов. В видео указано, что для отказа от уплаты за доставку газа, нужно перейти в специальный телеграмм-канал.

Через заполнение якобы заявления, мошенники получили личные данные доверчивых пользователей. В том числе и доступ к банковским счетам.

Кто на самом деле может не платить за доставку

Для того, чтобы граждане верили в фейк, было использовано ИИ и имя одного из крупных украинских телеканалов.

Не оплачивать доставку, могут граждане, которые не использовали газ в прошлом году, из-за его частичного или полного отключения. В дальнейшем стоимость транспортировки будет рассчитываться иначе.

Во внимание принимается только фактически использованное сырье. Тариф на доставку меняется в зависимости от облгаза и составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр.