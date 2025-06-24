В одном из украинских городов прекратили доставку пенсий лицам с инвалидностью
- В Хмельницком прекратили доставку пенсий на дом лицам с инвалидностью, что нарушает украинское законодательство.
- Омбудсман Украины направил официальное обращение к генеральному директору АО "Укрпочта" с требованием возобновить доставку пенсий, ситуация под личным контролем.
В одном из украинских городов нарушили нормы украинского законодательства. Дело в том, что лицам с инвалидностью прекратили доставку пенсий на дом.
Лубинец прокомментировал прекращение доставки пенсий лицам с инвалидностью
Это произошло в Хмельницком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
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Ко мне, как к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, обратился житель одного из микрорайонов города Хмельницкого, – лицо с инвалидностью I группы. Он сообщил о том, что ему без предупреждения прекратили доставку пенсии домой,
– написал Лубинец.
Уполномоченный ВРУ по правам человека рассказал, что ранее украинцу ежемесячно, 5 числа, доставлял пенсию работник почтового отделения. Однако 5 июня лицо выплату получило.
Как пояснил заявитель, причина в увольнении почтальонов, которые обслуживали этот район,
– добавил Дмитрий Лубинец.
Из-за своего физического состояния человек был вынужден вызвать такси за собственные средства и приезжать в отделение, чтобы забрать пенсию лично. Однако, соответствии с законодательством, АО "Укрпочта" обязано осуществлять доставку пенсий и других соцвыплат домой лицам с инвалидностью. Эти услуги финансируются за счет денег государственного бюджета.
Учитывая то, что подобная ситуация может иметь системный характер и нарушать права других граждан, как Омбудсмен Украины, я направил официальное обращение к генеральному директору АО "Укрпочта" с требованием принять безотлагательные меры для восстановления доставки пенсий лицам, которые не могут самостоятельно их получить, – сообщил Лубинец.
Важно! Ситуация находится на личном контроле Уполномоченного ВРУ по правам человека.