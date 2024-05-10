Налоговая получит доступ к картам украинцев: оправданы ли волнения общественности

В Правительстве планируют ввести кэшбек на товары произведенные в Украине. Однако, чтобы его получить гражданам придется предоставить доступ к своей карте для Дии, что вызвало опасения относительно доступа Налоговой к транзакциям.

Получит ли налоговая доступ к картам украинцев

Адвокат Алексей Волохов заверил 24 Канал, что Налоговая не получит доступ к транзакциям украинцев из-за отсутствия для этого технических возможностей.

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Алексей Волохов Партнер SLA Attorneys Чтобы стать участником программы кэшбека "Покупай украинское", надо будет добавить в Дию одну из своих банковских карт и предоставить разрешение на проверку транзакций. Такое разрешение является фактически добровольной передачей информации о банковских операциях. При этом истории о полном отслеживании Налоговой службой таких транзакций, с целью доначисления налоговых обязательств и т.д., сомнительны. Работники ГНС технически не смогут обработать всю информацию и принимать какие-то решения по ней, учитывая ее объемы.

По его мнению, кэшбек не превысит 10%, а скорее всего составит 5 – 6%.

Бухгалтер Михаил Смокович вообще не верит, что Налоговая на самом деле получит доступ к картам украинцев. Соответствующий доступ нужен лишь для того, чтобы система заработала.

Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП Налоговая, по-прежнему, не будет видеть всех движений по карте, транзакций или какого-то общего оборота. Эта банковская тайна для налоговой не открывается. Хотя многие развитые страны такую практику имеют и, согласно национальной стратегии доходов, ее могут также внедрять и в Украине в течение ближайших нескольких лет, но после принятия мер по реформированию налоговой и улучшения сервиса налогоплательщиков.

Алексей Бебель заметил, что если будет считаться, что кэшбек это доход, то он должен быть обложен налогом. Несмотря на это, Налоговая вряд ли получит доступ к транзакциям украинцев.

Алексей Бебель Заместитель председателя Адвокатского объединения "Алиби" Поэтому было бы логично, чтобы налоговая имела доступ к этим данным. Но тогда, наверное, она должна начислять и взимать налоги с этой суммы. Что же касается других средств, зачисляемых на карточный счет, то доступ к этим данным без наличия оснований будет все же очень спорным. Конечно, если такое право не станет нормой закона, а в этих условиях и фактического неоправданно длительного рассмотрения дел Конституционным Судом Украины, это право отмененным не будет и будет применяться.

Партнер Адвокатского объединения "Фомин и партнеры", адвокат Юлия Степаненко подтвердила, что доступ Налоговой не будут предоставлять.

Третьи лица, в том числе государственные органы (в основном правоохранительные), могут получить доступ к картам украинцев исключительно путем получения судебного решения о предоставлении разрешения. Для этого у них должно быть основание, которым обычно является расследование уголовного дела.

На ее взгляд, программа "украинский кэшбек" упрощает этот механизм, потому что государство "видит" банковские операции и предоставляет государственным органам прямой доступ к твоей банковской тайне.