До 150 миллионов на восстановление: какая программа начнёт действовать в Украине с 1 июля

В правительстве запускают новую программу по восстановлению предприятий – среднего бизнеса после обстрелов. Известно, что максимальная сумма, которую можно получить, составляет – 150 миллионов гривен, при этом средства будут выделяться в рамках программы "Доступные кредиты".

Какую программу предлагает правительство?

О том, на каких условиях государство предлагает восстанавливать предприятия, говорится в сообщении, Юлии Свириденко.

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Премьер-министр заявила, что правительство запускает новую программу. Она будет касаться восстановления предприятий, пострадавших от обстрелов.

Известно, что программа начнет действовать с 1 июля. Так, теперь и средний бизнес сможет получить более дешевые кредиты на нужды восстановления имущества. Речь идет о программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".

То есть в течение первых двух лет предприниматели будут иметь ставку всего 0,1%. Далее ставка будет увеличиваться (составит 5, 7 или 9%) в зависимости от сегмента и количества новых рабочих мест.

Максимальная сумма кредита составляет – 150 миллионов гривен.

Кредит на восстановление разрушенного или поврежденного имущества не учитывается при определении максимальной суммы позиции, по которой предоставляется государственная поддержка, если предприятие одновременно участвует в нескольких программах или направлениях поддержки, —

– пояснила Свириденко.

В частности, министр добавила, что программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" является одним из ключевых инструментов политики развития производителей Украины.

На начало июня 2026 года, с начала действия программы (с 2020 года) предприниматели получили 531,6 миллиардов гривен в качестве общей суммы кредитов. А с начала 2026 года предпринимателям предоставили 16,4 тысячи кредитов на 71,6 миллиардов гривен.

В частности, Свириденко подчеркнула, что сейчас для восстановления пострадавших предприятий можно воспользоваться программой грантов до 16 миллионов гривен на производственное оборудование. А также действует программа "Точка опоры", которая поможет компенсировать зарплату работникам на период простоя, вследствие прилета.

Напомним, что ранее Юлия Свириденко рассказала, сколько работников нужно Украине для более быстрого роста экономики. По словам премьер-министра, речь идет о 4,5 миллионах человек. Что касается решения проблемы, планируется содействовать возвращению украинцев из-за рубежа, а также трудоустраивать людей старшего возраста.