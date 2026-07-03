В Киеве и области внезапно ввели экстренные отключения света: что известно

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Соответствующее решение было принято по распоряжению НЭК "Укрэнерго", о чем сообщили в ДТЭК.

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

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В компании уточнили, что ограничения электроснабжения введены по распоряжению НЭК "Укрэнерго". На данный момент других подробностей о причинах введения экстренных мер не обнародовано.

Энергетики призывают жителей столицы и области следить за официальными сообщениями операторов системы распределения и соблюдать рекомендации по экономному потреблению электроэнергии. Информация о дальнейшем развитии ситуации будет обновляться после получения новых данных от энергетических компаний.

Обратите внимание! Также аварийные отключения начались в Черниговской и Черкасской областях. Ранее экстренные отключения также были введены в Одесской области.