У Києві та на Київщині запровадили екстрені відключення світла

У Києві та Київській області розпочалися екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили у компанії ДТЕК.

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У компанії уточнили, що обмеження електропостачання застосовані за командою НЕК "Укренерго". Наразі інших подробиць щодо причин запровадження екстрених заходів не оприлюднено.

Енергетики закликають жителів столиці та області стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу та дотримуватися рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Інформація про подальший розвиток ситуації оновлюватиметься після отримання нових даних від енергетичних компаній.

Зверніть увагу! Також аварійні відключення почалися на Чернігівщині та Черкащині. Раніше екстрені вимкнення також запровадили на Одещині.