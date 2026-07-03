Для уникнення аварій, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення, про що повідомили в ДТЕК.
Наголошується, що фахівці компанії продовжують працювати – вони проводять планові та аварійні ремонти
Наразі через надмірну спеку зростає споживання електричної енергії. Водночас пошкоджене побладнання не може передати достатню кількість електрики.
Для уникнення аварій, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення, про що повідомили в ДТЕК.
Наголошується, що фахівці компанії продовжують працювати – вони проводять планові та аварійні ремонти