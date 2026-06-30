Такі повідомлення почали отримувати кияни у застосунок "Київ.Цифровий".

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Що відомо про відключення у Києві?

Наразі ані ДТЕК, ані Yasno не оголошували про екстрені відключення у Києві.

Повідомлення про екстрені відключення / Скриншот з мережі

Але в Укренерго попереджали, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання:

17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Окрім того, не виключалася ймовірність аварійних відключень, під час яких графіки не діють.

До слова, напередодні гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснював, що у Києві кожні додаткові +3°C додають близько 100 мегаватів навантаження на систему. До того ж зараз триває активний сезон ремонтів і відновлення обладнання.