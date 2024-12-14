Две пенсии сразу: кто может получить двойные выплаты в 2025 году
14 декабря 2024, 13:36Читати новину українською
Некоторые пенсионеры имеют право получать две пенсии сразу. Речь идет о людях, которые соответствуют конкретным критериям.
Кто может получать две пенсии сразу
Так на две выплаты могут рассчитывать лица с инвалидностью, передает 24 канал со ссылкой на Департамент социальной защиты населения.
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Так к государственным пенсиям по возрасту устанавливается дополнительная пенсия.
Например, лица с инвалидностью с детства смогут получать такую помощь в 2025 году:
- I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Также на две пенсии сразу могут рассчитывать лица с инвалидностью, которые потеряли кормильца. Однако просто так выплату не получить.
Важно! Для этого необходимо получить заключение МСЭК о нетрудоспособности.