Двойные пенсионные выплаты: как украинцам получить больше денег в 2025 году

Украинские пенсионеры могут получать двойные выплаты в 2025 году. Для этого пожилые люди должны соответствовать определенным критериям.

Как получить две пенсии в 2025 году

Для получения двух пенсий сразу, пенсіонери должен иметь статус человека с инвалидностью с детства, передает 24 канал со ссылкой на Департамент социальной защиты населения.

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Полный перечень лиц, которые получат выплаты, имеют такой вид:

пожилые люди с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – с 01.01.2024 – 2361,00 гривен.

украинцы с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – с 01.01.2024 – 1888,80 гривен.

пенсионеры с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – с 01.01.2024 – 1416,60 гривен.

Государственная социальная помощь выплачивается государственными предприятиями и объединениями связи по месту жительства лица с инвалидностью с детства или законного представителя, которым назначена помощь на детей с инвалидностью или лиц с инвалидностью, которые признаны недееспособными или через учреждения уполномоченных банков по письменному заявлению получателя, – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Лица с инвалидностью с детства имеют право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной соцпомощи.