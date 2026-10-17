Двойной стаж для пенсии: кто из украинцев выйдет на пенсию раньше

Украинское законодательство предусматривает особые условия выхода на заслуженный отдых для представителей отдельных профессий. Однако воспользоваться этим преимуществом смогут далеко не все граждане, а сама процедура сопряжена с рядом неочевидных нюансов.

Кому именно зачтут год работы за два

Право на двойное зачисление страхового стажа имеют медицинские работники, работавшие в особых и опасных условиях. Соответствующая норма закреплена в законе "О пенсионном обеспечении", сообщает Пенсионный фонд.

Согласно разъяснениям ПФУ, эта льгота распространяется на персонал лепрозориев и противочумных учреждений, а также отделений, где лечат больных ВИЧ/СПИДом. Кроме того, в список входят работники других инфекционных, патолого-анатомических и реанимационных отделений.

Как это повлияет на размер будущих выплат

Главный нюанс заключается в том, что двойной стаж позволяет лишь раньше оформить пенсию по возрасту. На саму сумму ежемесячных выплат эта льгота не повлияет, то есть денег в кошельке не станет больше, но выйти на пенсию можно будет досрочно.

Важно помнить, что стаж рассчитывается по-разному в зависимости от периода работы. До 1 января 2004 года его можно подтвердить бумажной трудовой книжкой или архивными справками, а после этой даты – исключительно данными из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Важно! При этом периоды работы после 2004 года засчитываются только однократно, на общих основаниях.

Какие документы нужны для оформления льготы

Чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию, необходимо подать заявление в ПФУ лично или через электронный портал. К нему следует приложить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку и справку с места работы.

В справке обязательно должно быть указано точное название учреждения, подразделения, ваша должность и характер работы, подлежащей двойному зачету. При необходимости также прилагается диплом о медицинском образовании и справка о зарплате.

Помимо вопросов, связанных со стажем, украинские пенсионеры сейчас имеют доступ к ряду программ финансовой поддержки и сталкиваются с изменениями в коммунальных платежах. Напомним, ранее мы писали, что УВКБ ООН предоставит пенсионерам помощь: как оформить 4 100 грн.