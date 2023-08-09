Некоторым украинцам предоставят двойной стаж: кто сможет раньше выйти на пенсию
Некоторые пенсионеры могут выйти на пенсию значительно раньше пенсионного возраста. В первую очередь это касается людей, долгое время работавших на работе опасной для здоровья.
Кто может выйти на пенсию раньше
Некоторые категории пенсионеров могут уйти на заслуженный отдых раньше. В первую очередь речь идет о рабочих учебных заведений и здравоохранения. Люди, работавшие по этим специальностям, имеют право выйти на пенсию даже в 45 лет, главное иметь достаточное количество стажа.
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Также право уйти на пенсию раньше имеют:
- государственные служащие;
- ученые;
- работники органов местного самоуправления;
- коммунальщики.
Какие пенсии в Украине сейчас
Последняя индексация пенсий в Украине прошла в марте 2023 года. Тогда значительное количество пенсионеров получили увеличение минимального размера выплат с 2 100 гривен до 2 520 гривен. Однако такие реформы затронули не все.
Правительство отмечает, что в этом году перерасчетов больше не будет. Однако в июле повышение размера пенсий получили:
- ученые – 422 гривны;
- граждане со статусом народного депутата Украины – 1 450 гривен;
- госслужащие – 1 046 гривен;
- бывшие работники органов местного самоуправления – 634 гривны.
Перерасчет большинства надбавок для пенсионеров происходит при изменении прожиточного минимума. На эти изменения стаж не влияет.