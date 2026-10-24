Экономика Соцвыплаты Год работы за два: кому стаж зачтут выгоднее, чем другим
24 октября, 17:32
2

Год работы за два: кому стаж зачтут выгоднее, чем другим

Екатерина Добровольская

Государство подготовило ряд юридических ловушек, которые напрямую влияют на срок вашего выхода на заслуженный отдых. Незнание этих механизмов может стоить будущим пенсионерам потерянных лет и значительно меньших ежемесячных выплат.

Что изменилось в правилах начисления стажа

Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются, прежде всего, записями в в бумажной трудовой книжке, а при ее отсутствии – другими документами, предусмотренными законодательством.

В свою очередь, страховой стаж после этой даты рассчитывается по данным реестра застрахованных лиц с учетом уплаченных страховых взносов, что сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины.

Кому государство удваивает годы работы

Особые условия предусмотрены для медицинских работников, спасающих жизни в чрезвычайно сложных условиях. Если вы работали в инфекционных, реанимационных, психиатрических отделениях или учреждениях по лечению ВИЧ/СПИДа, это время засчитывается в стаж в двойном размере.

Однако в Пенсионном фонде предупреждают о важном нюансе для вашего кошелька. Работа "год за два" дает право выйти на пенсию досрочно, но сам размер выплат за периоды после 2004 года рассчитывается на общих основаниях в одинарном размере.

Как учитывается время ухода за ребенком

Молодым родителям не стоит беспокоиться о пробелах в трудовой биографии. Отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а также неоплачиваемый отпуск официально засчитываются в общий и непрерывный стаж.

При формировании вашего пенсионного дела это время учитывается в полном объеме. Это гарантирует, что страховые годы не прервутся, и вы не потеряете право на будущие выплаты.

Что еще действуют льготы и требования сегодня

Стоит помнить, что требования к будущим пенсионерам становятся более жесткими. Как уже как сообщалось ранее, к 2028 году минимальный порог для выхода на пенсию в 60 лет вырастет до 35 лет стажа.

В то же время государство предоставляет беспрецедентные льготы защитникам. Военнослужащим, выполнявшим задачи в районах боевых действий, стаж засчитывается по формуле "один месяц за три", что позволяет мужчинам оформлять выплаты уже с 55 лет, а женщинам – с 50 лет.