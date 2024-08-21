Двухзонные счетчики света: отменили ли тариф "день-ночь"
21 августа 2024, 15:40Читати новину українською
С начала августа тарифы на свет поднялись, в том числе и для двухзонных счетчиков. Однако возникает вопрос, не отменят ли тариф "день-ночь".
Отменили ли тариф день-ночь
Сейчас основной тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт. Однако люди с двухзонными и трехзонными счетчиками платят по другим ценам.
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Соответственно тариф "день-ночь" для населения не отменяется, а начисление по нему будет происходить по-прежнему.
Какие тарифы сейчас
Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика
- с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт,
- а 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт.
Тарифы "день-ночь" для трехзонных счетчиков
- с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент составляет 1,5, цена – 6,48 гривны за киловатт,
- с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1, цена – 4,32 гривны за киловатт,
- с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, цена – 1,73 гривны за киловатт.