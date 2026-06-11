Почти 1 тысяча гривен: совершеннолетние могут получить помощь от правительства

Совершеннолетние украинцы могут получить от государства почти тысячу гривен. Получить выплаты могут те лица, которым исполнилось или же исполнится 18 лет в 2025–2026 годах.

Какую выплату могут получить украинцы в возрасте 18 лет

Потратить средства можно на приобретение книг на украинском языке – бумажных, электронных или аудио, о чем сообщили в Старобельском городском совете Луганской области.

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Речь идет о государственной программе "еКнига". Она предоставляет возможность получить 998,40 гривен от правительства.

Получить помощь могут только украинки и украинцы, которым исполнилось или исполнится 18 лет в 2025–2026 годах,

– говорится в сообщении.

Согласно правилам программы, для получения денег нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в приложении "Дія"; перейти в раздел "Сервисы"; выбрать услугу "еКнига"; открыть специальную "Дія.Карту" в приложении одного из банков-партнеров.

После этого всю сумму зачислят на карту.

Подать заявку можно в течение одного года со дня своего совершеннолетия. А использовать средства – в течение трех месяцев с момента их получения.

Не менее важный нюанс: по программе разрешено приобрести бумажные, электронные и аудиокниги на украинском языке в книжных магазинах и интернет-магазинах, которые являются участниками программы.

Важно! Выплата является одноразовой.

Какие еще социальные выплаты могут получить украинцы

Киевляне могут получать ежемесячную адресную помощь. Она действует в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Жители столицы могут получить от 1 200 до 2 500 гривен – в зависимости от категории. Выплаты предоставляются уязвимым категориям населения.

В то же время вскоре популярную помощь – еЯсла – можно будет оформить через Дию. Это произойдет уже в первой половине лета. Сумма денежной поддержки составляет 8 тысяч гривен.

Кроме того, единовременную выплату могут получить женщины со статусом "Мать-героиня". Она предусмотрена для украинок, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста 5 или более детей. Размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.