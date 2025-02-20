ЕС стремится избежать торгового конфликта с Трампом: что планирует сделать блок для достижения цели
Европейский Союз готов обсудить снижение тарифов на автомобили и другие товары. Таким образом альянс стремится предотвратить торговую войну с США,
ЕС стремится избежать конфликта с Трампом
Такое заявление сделал в Вашингтоне главный торговый представитель ЕС, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.
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Снижение тарифов, даже их полная отмена, скажем, для промышленной продукции – это то, что мы готовы обсуждать. Мы также готовы рассмотреть тарифы на автомобили,
– сказал Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле, выступая в Американском институте предпринимательства.
В частности Еврокомиссар отметил, что ЕС сделает "все возможное", чтобы избежать эскалации тарифного противостояния. Однако если США будут действовать в соответствии с угрозами Трампа, то у Европы "не останется выбора, кроме как ответить решительно и быстро".
Но мы надеемся избежать этого сценария, что означает ненужную боль от мер и контрмер,
– подчеркнул Шефчович.
Угрозы Трампа
Трамп заявил, что с 12 марта введет 25% пошлины на сталь и алюминий. Также он предположил возможность повышения пошлин на автомобили, особенно из Европы.
Американский президент требовал, чтобы ЕС снизил тарифы на американские автомобили, которые сейчас составляют 10%, тогда как в США этот показатель – только 2,5%. Однако Европейская комиссия сообщила, что пока не сделала никакого конкретного предложения по снижению тарифов на импорт американских автомобилей.
Любое снижение тарифов должно быть взаимовыгодным и обсуждаться в рамках справедливых и основанных на правилах условий,
– отметили в комиссии.
Шефчович также отметил, что ЕС готов к обсуждению вопроса "большой техники" с США, добавив, что правила блока направлены на защиту малых предприятий от крупнейших компаний. Однако эти правила никак не направлены на дискриминацию американцев.
Правила ЕС действительно не имеют дискриминационного характера и не направлены против американских технологических гигантов,
– сказал он.
Что планирует Евросоюз
Издание пишет, что в качестве стимула для торговых переговоров, ЕС предложил увеличить закупки сжиженного природного газа и оружия из США. Но если переговоры провалятся, то блок готовится быстро и пропорционально ответить на любые американские тарифы.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью общественному вещателю ARD намекнул, что Европа может повторно ввести тот же тип пошлин, который она применяла во время первого президентского срока Трампа. Тогда он ввел тарифы на почти 7 миллиардов долларов европейского экспорта стали и алюминия.
ЕС ответил, нацелившись на политически чувствительные компании, в частности мотоциклы Harley-Davidson Inc. и джинсы Levi Strauss & Co. Стороны достигли перемирия в 2021 году, когда США ввели систему тарифных квот, а ЕС заморозил все свои ограничительные меры.
Важно! Однако вступление в тарифную войну с США не только составит риски для европейской экономики, но и будет угрожать политической стабильности ЕС в деликатный момент, когда дипломатия Трампа в отношении России вызвала шок во всем блоке.