Из-за смерти Навального ЕС может ввести новые санкции против России

Европейский Союз планирует предложить новые санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в прошлом месяце. Ограничительные меры будут охватывать 35 человек и две организации.

Что будет в новых санкциях

В прошлом месяце ЕС одобрил пакет санкций против Москвы, который стал 13-м с начала российского вторжения в Украину. Эти меры были направлены на обеспечение соблюдения существующих ограничений.

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Среди предлагаемых к включению в список лиц находятся несколько должностных лиц тюрем и правительства, судьи, а также колонии ИК-3 и ИК-6, согласно проекту.

Навальный умер накануне президентских выборов 15-17 марта, на которых он стремится получить пятый срок.

Смерть Навального

6 февраля, днем, в российской колонии, расположенной за полярным кругом, где находился Алексей Навальный, объявили о его смерти. По сообщениям, после прогулки у Навального внезапно ухудшилось самочувствие, после чего он потерял сознание. Несмотря на попытки врачей его реанимировать, они оказались тщетными.

! Кремль сразу же подтвердил факт смерти оппозиционера. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сообщил, что Путину доложили об этом инциденте.

В средствах массовой информации появились разные версии причины смерти Навального. Пропагандистские медиа заявляли, что оппозиционер умер в результате отрыва тромба. Однако, когда мать политика прибыла в Салехард, чтобы забрать тело сына, ей сообщили о другом диагнозе - "внезапная сердечная смерть".

! Личный врач Навального опроверг эту версию, отмечая, что при таком диагнозе потеря сознания должна была бы произойти мгновенно. Он предположил, что оппозиционера могли отравить с помощью яда "Новичок".