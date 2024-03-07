Що буде в нових санкціях

Минулого місяця ЄС схвалив пакет санкцій проти Москви, який став 13-м від початку російського вторгнення в Україну. Ці заходи були спрямовані на забезпечення дотримання існуючих обмежень.

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Серед пропонованих до включення в список осіб знаходяться кілька посадовців в'язниць та уряду, судді, а також колонії ІК-3 і ІК-6, згідно з проєктом.

Навальний помер напередодні президентських виборів 15-17 березня, на яких він прагне отримати п'ятий термін.

Смерть Навального

6 лютого, удень, у російській колонії, розташованій за полярним колом, де перебував Олексій Навальний, оголосили про його смерть. За повідомленнями, після прогулянки у Навального раптово погіршилося самопочуття, після чого він втратив свідомість. Попри спроби лікарів його реанімувати, вони виявилися марними.

Зауважте! Кремль одразу ж підтвердив факт смерті опозиціонера. Дмитро Пєсков, прессекретар президента, повідомив, що Путіну доповіли про цей інцидент.

У засобах масової інформації з'явилися різні версії причини смерті Навального. Пропагандистські медіа заявляли, що опозиціонер помер внаслідок відриву тромбу. Однак, коли мати політика прибула до Салехарда, щоб забрати тіло сина, їй повідомили про інший діагноз — "раптова серцева смерть".

Цікаво! Особистий лікар Навального заперечив цю версію, наголошуючи, що при такому діагнозі втрата свідомості мала б статися миттєво. Він припустив, що опозиціонера могли отруїти за допомогою отрути "Новачок".