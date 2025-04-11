Переговоры по пошлинам: ЕС и Китай обсуждают установление минимальных цен на электромобили

Европейский Союз и Китай согласились рассмотреть возможность установления минимальных цен на электромобили китайского производства. Их установят вместо тарифов, которые были введены Евросоюзом в прошлом году.

Переговоры по пошлинам между ЕС и Китаем

Об этом сообщил в четверг представитель Европейской комиссии, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович провел переговоры с министром торговли Китая Ван Вэньтао в течение последних 24 часов. Как отмечает агентство, обе стороны согласились изучить возможность установления минимальных цен.

В то же время Министерство торговли Китая в своем заявлении сообщило, что переговоры начинаются немедленно.

Ранее ЕС договаривался о минимальных ценах по однородным товарам, но не по сложным продуктам, таких как автомобили. Комиссия заявила, что одна единственная минимальная цена может быть недостаточной для противодействия убыткам от субсидий,

– говорится в материале.

Еще в прошлом октябре ЕС повысил тарифы на китайские электромобили до 45,3%. Однако Брюссель и Пекин рассматривают возможность отмены тарифов в обмен на обязательства по минимальным ценам - так называемые "ценовые обязательства" для импортируемых авто.

Еврокомиссия заявила о готовности продолжать переговоры с Китаем, в том числе и по тарифам:

в 17,0% для автомобилей BYD;

18,8% для Geely;

35,3% для SAIC.

Обратите внимание! Эти переговоры происходят на фоне торговой войны, которую инициировал Дональд Трамп с некоторыми из ближайших торговых партнеров США, включая ЕС и Китай.