На фоне возможного роста цен – в ЕС ослабляют правила по газу

Страны-члены Европейского Союза достигли договоренности с Европейским парламентом о смягчении правил ЕС по заполнению газовых хранилищ. Это решение принято на фоне опасений, что предыдущие правила могли способствовать росту цен на энергию.

Правила по газу в Европе меняются

Дело в том, что правила хранения газа были введены в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Они должны были гарантировать наличие резерва топлива в странах ЕС на зимний период. Это приобрело актуальность после того, как Россия сократила поставки газа, что повлекло за собой резкий рост цен в Европе.

В апреле правительства поддержали планы смягчить эти правила до начала зимы,

– уточнили в материале.

Причиной стали опасения, что требование заполнять хранилища до 90% до 1 ноября искусственно повышает цены. Таким образом рынок получает сигнал, что европейские покупатели вынуждены закупать большие объемы газа до этой даты.

Соглашение же позволяет странам-членам ЕС достигать этого показателя в любой момент с 1 октября до 1 декабря. То есть в зависимости от того, когда в стране начинается сезон отбора газа из хранилищ.

После достижения уровня 90% больше не будет требования поддерживать именно такой уровень до 1 декабря,

– объяснили в Reuters.

Также странам разрешено отклоняться от целевого показателя на 10 процентных пунктов в случае сложных рыночных условий. Например, если есть признаки спекуляций, которые мешают экономически выгодному заполнению хранилищ.

Европейскому Союзу нужны стабильные энергоснабжения по доступным ценам, чтобы процветать. Хранение газа является ключевым фактором нашей энергетической безопасности и стабильности рынка. Оно также защищает нас от энергетического шантажа и манипуляций со стороны России,

– заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен.

Заметьте! По его мнению, в нынешнем геополитическом контексте эта договоренность демонстрирует, что ЕС и в дальнейшем решительно настроен защищать своих граждан и бизнес от риска перебоев в поставках и скачков цен.