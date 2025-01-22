Орбан препятствует санкциям против России: сможет ли ЕС их продлить

Европейский Союз сталкивается с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается поддержать продление санкций против России. Текущий срок действия санкций истекает 31 января, и их необходимо возобновлять каждые шесть месяцев.

Венгрия препятствует санкциям

Орбан 21 января снова выступил с критикой санкционной политики ЕС, заявив, что 15 раундов санкций наносят ущерб экономике блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В декабре Орбан отмечал, что хотел бы дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принимать решение по санкциям.

Однако, Дональд Трамп, после своего вступления в должность, пока не выявил намерений ослаблять санкции против России. Более того, он отметил, что готов ввести дополнительные ограничения, если Путин не согласится на переговоры по ситуации в Украине.

ЕС планирует продлить санкции

Послы Европейского Союза должны провести серию встреч в ближайшие дни, чтобы достичь единогласного согласия 27 государств-членов на продление санкций против России. Этот процесс сейчас оказался под угрозой из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщили дипломаты, альтернативного плана действий в случае блокирования санкций Венгрией пока не существует. В случае неудачи в достижении договоренностей на этой неделе, вопрос санкций будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел ЕС во время их встречи в Брюсселе 27 января.

Заметьте! Ранее Орбан уже выражал сопротивление инициативам, связанным с санкциями или поддержкой Украины, но в конце концов соглашался с общей позицией блока. На этот раз он заявил, что "пора отказаться от санкций и выстраивать отношения с Россией без них". Впрочем, он признал, что это пока далекая перспектива, но призвал к работе в этом направлении.