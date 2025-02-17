ЕС может ответить на пошлины Трампа, но не торопится лишать себя возможностей для сделки

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз может противостоять новым пошлинам со стороны США. Но он все же надеется на достижение договоренности.

ЕС может ответить на пошлины Трампа

Это является шансом избежать торговой войны с Соединенными Штатами, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп заявил, что 12 марта введет пошлину в размере 25% на импорт стали и алюминия в США. Кроме того, он анонсировал новые пошлины на автомобили. Они могут быть объявлены уже в апреле.

В частности в четверг президент США поручил своей администрации разработать планы введения так называемых "зеркальных пошлин" для ряда торговых партнеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейская комиссия, исполнительный орган 27-членного ЕС, приглашает США к переговорам. Таким образом Европа стремится предотвратить эскалацию торгового конфликта.

Есть готовность к диалогу, и я уверен, что лучше достичь соглашения, которое будет выгодно для всех. И важно понимать, что Европа достаточно сильна, чтобы действовать и реагировать, – сказал Шольц.

Почему это так важно для Германии

Германия является одной из наиболее уязвимых стран в этом конфликте из-за значительного профицита торговли, ориентированную на экспорт промышленность и расходы на отказ от дешевой российской энергии. Экономические трудности также способствовали росту поддержки ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), которая выступает за выход из еврозоны, отмену декарбонизации в энергетике и массовую депортацию иммигрантов.

Мы достаточно сильны, чтобы реагировать на все, что вредит европейской экономике. Но мы всегда должны действовать так, чтобы оставалась возможность для сделки – потому что это в интересах всех сторон, особенно по обе стороны Атлантики,

– заявил Канцлер.

Важно! Представители ЕС уже подготовили несколько списков американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины в зависимости от первоначальных мер США. Кроме того, Брюссель может быстро восстановить ограничения, которые действовали в отношении американских товаров во время первого срока Трампа.

