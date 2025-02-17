ЕС может ответить на пошлины Трампа
Это является шансом избежать торговой войны с Соединенными Штатами, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.
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Трамп заявил, что 12 марта введет пошлину в размере 25% на импорт стали и алюминия в США. Кроме того, он анонсировал новые пошлины на автомобили. Они могут быть объявлены уже в апреле.
В частности в четверг президент США поручил своей администрации разработать планы введения так называемых "зеркальных пошлин" для ряда торговых партнеров.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейская комиссия, исполнительный орган 27-членного ЕС, приглашает США к переговорам. Таким образом Европа стремится предотвратить эскалацию торгового конфликта.
Есть готовность к диалогу, и я уверен, что лучше достичь соглашения, которое будет выгодно для всех. И важно понимать, что Европа достаточно сильна, чтобы действовать и реагировать, – сказал Шольц.
Почему это так важно для Германии
Германия является одной из наиболее уязвимых стран в этом конфликте из-за значительного профицита торговли, ориентированную на экспорт промышленность и расходы на отказ от дешевой российской энергии. Экономические трудности также способствовали росту поддержки ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), которая выступает за выход из еврозоны, отмену декарбонизации в энергетике и массовую депортацию иммигрантов.
Мы достаточно сильны, чтобы реагировать на все, что вредит европейской экономике. Но мы всегда должны действовать так, чтобы оставалась возможность для сделки – потому что это в интересах всех сторон, особенно по обе стороны Атлантики,
– заявил Канцлер.
Важно! Представители ЕС уже подготовили несколько списков американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины в зависимости от первоначальных мер США. Кроме того, Брюссель может быстро восстановить ограничения, которые действовали в отношении американских товаров во время первого срока Трампа.