ЕС может ответить на пошлины Трампа

Это является шансом избежать торговой войны с Соединенными Штатами, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп заявил, что 12 марта введет пошлину в размере 25% на импорт стали и алюминия в США. Кроме того, он анонсировал новые пошлины на автомобили. Они могут быть объявлены уже в апреле.

В частности в четверг президент США поручил своей администрации разработать планы введения так называемых "зеркальных пошлин" для ряда торговых партнеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейская комиссия, исполнительный орган 27-членного ЕС, приглашает США к переговорам. Таким образом Европа стремится предотвратить эскалацию торгового конфликта.

Есть готовность к диалогу, и я уверен, что лучше достичь соглашения, которое будет выгодно для всех. И важно понимать, что Европа достаточно сильна, чтобы действовать и реагировать, – сказал Шольц.

Почему это так важно для Германии

Германия является одной из наиболее уязвимых стран в этом конфликте из-за значительного профицита торговли, ориентированную на экспорт промышленность и расходы на отказ от дешевой российской энергии. Экономические трудности также способствовали росту поддержки ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), которая выступает за выход из еврозоны, отмену декарбонизации в энергетике и массовую депортацию иммигрантов.

Мы достаточно сильны, чтобы реагировать на все, что вредит европейской экономике. Но мы всегда должны действовать так, чтобы оставалась возможность для сделки – потому что это в интересах всех сторон, особенно по обе стороны Атлантики,

– заявил Канцлер.

Важно! Представители ЕС уже подготовили несколько списков американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины в зависимости от первоначальных мер США. Кроме того, Брюссель может быстро восстановить ограничения, которые действовали в отношении американских товаров во время первого срока Трампа.

