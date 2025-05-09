ЕС направит 1 миллиард евро из российских активов на оружие Украине

ЕС вместе с Данией, Францией и Италией согласились направить 1 миллиард евро на поддержку оборонной промышленности Украины. Средства поступят из сверхприбылей от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

Российские активы – на оружие Украине

Соответствующее заявление подписали во Львове во время неформальной встречи министров иностранных дел, передает 24 Канал.

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Как подчеркнули в МИД Украины, эти средства станут очередным шагом в военной поддержке со стороны ЕС, который с начала вторжения активно помогает Украине оружием и оборудованием.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что миллиард евро от замороженных российских активов будет направлен на закупку вооружения именно у украинских производителей.

Эти средства будут направлены на закупку вооружения у украинских производителей. Ожидаем быстрой имплементации, чтобы украинские защитники на передовой получили произведенное оружие уже в ближайшие месяцы,

– заявил Сибига.

Документ о намерениях подписали во Львове: высокая представительница ЕС Кая Каллас, министры Дании, Франции и Италии.

К слову! Во время визита во Львов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с Каей Каллас ключевые вопросы обороны и ситуацию на фронте.