Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна накануне неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Почему замороженные активы России оказались под угрозой

Глава МИД Эстонии заявил, что сегодня во время заседания будет обсуждать продление санкций против России.

Я имею определенные сомнения, что этот консенсус есть. И если мы не достигнем этого консенсуса, мы потеряем (действующие – 24 канал) санкции, а также остальные активы, 240 миллиардов евро, которые есть в Европе. Поэтому мы интенсивно работаем над этим, чтобы найти выход,

– сказал Маргус Цахна.

Он добавил, что нельзя вернуть Путину замороженные средства "как награду за все, что он сделал". Эстонский министр также призвал усилить давление на Путина, который "не хочет мира и не готов к любому прекращению огня".

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что уже ведется работа над следующим пакетом санкций.

"Я могу сказать, что мы работаем над 17 пакетом санкций, чтобы действительно оказать давление на Россию, и чтобы Россия захотела мира, мы также должны оказывать на нее большее давление. Мы имеем схожие взгляды с Великобританией на эти вопросы", – подчеркнула верховная представительница ЕС.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о том, что Украина получит 3 миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Это стало возможным благодаря соглашению с Японией.