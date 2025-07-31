Европейский Союз не рассматривает приостановление финансовой поддержки Украины на фоне возможных недостатков в антикоррупционных реформах.

Такое заявление в четверг, 31 июля, на брифинге в Брюсселе сделал представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что заявили в ЕС?

Журналисты поинтересовались у представителя, не планирует ли Еврокомиссия рассматривать вопрос приостановления финансовой помощи Украине в контексте развития событий вокруг изменений в законодательство об антикоррупционных органах.

Я могу подтвердить, что таких планов, как замораживание средств ЕС, нет,

– ответил он.

По его словам, сейчас важно сохранить наличие независимых антикоррупционных органов. В то же время не менее важным он назвал внедрение Украиной реформ, необходимых для получения верховенства права.

Напомним, ранее Еврокомиссия также требовала, что Украина как можно скорее назначила директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Причем сделать это необходимо согласно действующему законодательству и процедурам отбора.