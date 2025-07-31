Таку заяву у четвер, 31 липня, на брифінгу у Брюсселі зробив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також "Компроміс неможливий": що фон дер Ляєн вимагала на переговорах із Зеленським щодо НАБУ та САП

Що заявили у ЄС?

Журналісти поцікавилися у речника, чи не планує Єврокомісія розглядати питання призупинення фінансової допомоги Україні в контексті розвитку подій навколо змін у законодавство про антикорупційні органи.

Я можу підтвердити, що таких планів, як заморожування коштів ЄС, немає,

– відповів він.

За його словами, зараз важливо зберегти наявність незалежних антикорупційних органів. Водночас не менш важливим він назвав впровадження Україною реформ, необхідних для отримання верховенства права.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія також вимагала, що Україна якомога швидше призначила директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Причому зробити це необхідно згідно з чинним законодавством та процедурами відбору.