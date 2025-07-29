Таку заяву зробив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє перед голосуванням у Верховній Раді стосовно законопроєкту щодо цього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Що сказали Зеленському?

Речник Єврокомісії розповів, що Урсула фон дер Ляєн під час розмови з Володимиром Зеленським у понеділок, 28 липня, наголосила, що Україна повинна розвивати свої міцні основи як майбутня держава-член ЄС.

Вона озвучила чітке послання, що Україна має зберегти незалежні антикорупційні органи. Тому, в Єврокомісії закликають Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт для виправлення ситуації з НАБУ і САП.

Повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Європейського Союзу. Вони лежать в основі процесу приєднання і відповідають вимогам українського населення. Як країна-кандидат, Україна повинна повною мірою дотримуватися цих стандартів,

– сказав він.

За його словами, у цій ситуації компроміс неможливий, тому в Євросоюзі очікують, що Київ "докладе всіх зусиль для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів.

Нагадаємо, кілька днів тому повідомляли про ще одну розмову Зеленського та фон дер Ляєн стосовно НАБУ та САП. Згодом президент України заперечував, що отримував телефонний дзвінок від неї.