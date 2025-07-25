Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі із журналістами.

До теми Зеленський розповів, чому законопроєкт про НАБУ і САП не обговорили перед підписанням

Зеленський спростував, що говорив із фон дер Ляєн про закон

Володимир Зеленський зазначив, що не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні.

Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила – це фейк. Ми не мали розмови,

– сказав український лідер.

До слова, раніше речник Єврокомісії Гійом Мерсьє зазначав, що Урсула фон дер Ляєн просила пояснень від української влади щодо ухвалення скандального законопроєкту щодо НАБУ і САП.

За словами Мерсьє, у Єврокомісії були "дуже стурбовані" прийняттям змін до Кримінального кодексу, які можуть суттєво послабити компетенції й повноваження антикорупційних органів. У ЄК також нагадали, що такі інституції, як НАБУ і САП мають вирішальне значення для програми реформ України та вступу до Європейського Союзу.

Згодом ЗМІ писали, що Євросоюз привітав новий підхід Зеленського до антикорупційного закону, попри попереднє занепокоєння.