Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Як в ЄС реагують на суперечливий закон про НАБУ та САП?

У четвер, 24 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту про незалежність антикорупційних органів.

Єврокомісія відмовилася розкривати подробиці телефонної розмови між президенткою комісії Урсулою фон дер Ляєн та Володимиром Зеленським щодо суперечливого антикорупційного закону, але привітала новий підхід до реформи.

Я не можу надати вам точних деталей – що, коли, як і о котрій годині обговорювалося. Важливим є те, що повідомлення справді було передано – це повідомлення, в якому ми висловили наше занепокоєння, нашу стурбованість щодо кроків, які було зроблено на той момент. Ми розуміємо, що українська влада обрала новий підхід – запропонувати новий план дій або закон. Ми вітаємо те, що український уряд діє, і ми працюємо з ними, щоб переконатися, що наші зауваження, які були чітко озвучені вчора та позавчора, дійсно буде враховано,

– сказав речник комісії.

Один з представників ЄС наголосив на важливості боротьби з корупцією. Він додав, що це буде обов'язковою вимогою під час процесу вступу до ЄС.

Нагадаємо, що Зеленський і фон дер Ляєн поговорили в середу, 23 липня. Під час розмови фон дер Ляєн заявила про серйозне занепокоєння ЄС стосовно ухваленого минулого дня закону, який суттєво обмежує незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП.