Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как в ЕС реагируют на противоречивый закон о НАБУ и САП?

В четверг, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал текст законопроекта о независимости антикоррупционных органов.

Еврокомиссия отказалась раскрывать подробности телефонного разговора между президентом комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским относительно противоречивого антикоррупционного закона, но приветствовала новый подход к реформе.

Я не могу предоставить вам точных деталей – что, когда, как и во сколько обсуждалось. Важно то, что сообщение действительно было передано – это сообщение, в котором мы выразили наше беспокойство, нашу обеспокоенность относительно шагов, которые были сделаны на тот момент. Мы понимаем, что украинская власть выбрала новый подход – предложить новый план действий или закон. Мы приветствуем то, что украинское правительство действует, и мы работаем с ними, чтобы убедиться, что наши замечания, которые были четко озвучены вчера и позавчера, действительно будут учтены,

– сказал представитель комиссии.

Один из представителей ЕС отметил важность борьбы с коррупцией. Он добавил, что это будет обязательным требованием во время процесса вступления в ЕС.

Напомним, что Зеленский и фон дер Ляйен поговорили в среду, 23 июля. Во время разговора фон дер Ляйен заявила о серьезном беспокойстве ЕС относительно принятого на днях закона, который существенно ограничивает независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.