Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

К теме Зеленский рассказал, почему законопроект о НАБУ и САП не обсудили перед подписанием

Зеленский опроверг, что говорил с фон дер Ляйен о законе

Владимир Зеленский отметил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни.

Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила – это фейк. Мы не имели разговора,

– сказал украинский лидер.

К слову, ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отмечал, что Урсула фон дер Ляйен просила объяснений от украинской власти относительно принятия скандального законопроекта по НАБУ и САП.

По словам Мерсье, в Еврокомиссии были "очень обеспокоены" принятием изменений в Уголовный кодекс, которые могут существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов. В ЕК также напомнили, что такие институты, как НАБУ и САП имеют решающее значение для программы реформ Украины и вступления в Европейский Союз.

Впоследствии СМИ писали, что Евросоюз приветствовал новый подход Зеленского к антикоррупционному закону, несмотря на предыдущее беспокойство.