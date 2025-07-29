Чому призупинили допомогу Україні?

Спочатку стало відомо про те, що Євросоюз скорочує фінансування України через ухвалення закону про обмеження незалежності НАБУ та САП, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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За версією видання, ЄС заявив, що утримає 1,5 мільярда євро, або 1,7 мільярда доларів, із загального фонду в 4,5 мільярда євро, розподіл якого залежить від досягнення стандартів належного управління та не може бути використаний для військових закупівель.

Проте насправді скорочення пов'язане з невиконанням низки маяків ще за перший квартал 2025 року. Наприклад, Зеленський вчасно не підписав закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Через це розмір наступного траншу ЄС зменшили до 3 мільярдів євро.

Також у квітні-червні Україна виконала лише 5 з 11 вимог Євросоюзу, що може призвести до зменшення наступного траншу на 2-3 мільярди євро.

Як стало відомо ЕП, 24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні,

– повідомляє "Економічна правда".

ЄС зможе переказати недоотримані Україною кошти після того, як пропущені вимоги виконають. Також партнери чекають від Зеленського повернення незалежності НАБУ та САП.

Що відомо про скорочення допомоги?

NYT пише, що НАБУ та САП розслідували діяльність провідних міністрів уряду Зеленського. Попри скасування рішення про позбавлення їхньої незалежності, це спричинило звинувачення у кумівстві та поставило під загрозу підтримку.