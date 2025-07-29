Почему приостановили помощь Украине?

Сначала стало известно о том, что Евросоюз сокращает финансирование Украины из-за принятия закона об ограничении независимости НАБУ и САП, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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По версии издания, ЕС заявил, что удержит 1,5 миллиарда евро, или 1,7 миллиарда долларов, из общего фонда в 4,5 миллиарда евро, распределение которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления и не может быть использован для военных закупок.

Однако на самом деле сокращение связано с невыполнением ряда маяков еще за первый квартал 2025 года. Например, Зеленский вовремя не подписал закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому размер следующего транша ЕС уменьшили до 3 миллиардов евро.

Также в апреле-июне Украина выполнила только 5 из 11 требований Евросоюза, что может привести к уменьшению следующего транша на 2-3 миллиарда евро.

Как стало известно ЭП, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине,

– сообщает "Экономическая правда".

ЕС сможет перевести недополученные Украиной средства после того, как пропущенные требования выполнят. Также партнеры ждут от Зеленского возвращения независимости НАБУ и САП.

Что известно о сокращении помощи?

NYT пишет, что НАБУ и САП расследовали деятельность ведущих министров правительства Зеленского. Несмотря на отмену решения о лишении их независимости, это повлекло обвинения в кумовстве и поставило под угрозу поддержку.