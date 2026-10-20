Уступка Норвегии: ЕС смягчает запрет на добычу газа и нефти в Арктике

Европейская энергетическая политика готовится к неожиданному повороту на севере. Многомесячные кулуарные споры с ключевым партнером заставили Брюссель пересмотреть свои радикальные экологические планы.

Почему Евросоюз меняет правила игры на энергетическом рынке

Европейский Союз планирует смягчить свою оппозицию в отношении добычи нефти и газа в полярных регионах, исключив из новой арктической стратегии упоминание о моратории на новое бурение. Такие изменения в риторике стали результатом интенсивного лоббирования со стороны Норвегии, которая стремилась защитить свои энергетические интересы на Крайнем Севере, о чем пишет Bloomberg.

Норвегия является крайне важным партнером для Европы, ведь в прошлом году она обеспечила почти треть всего газового импорта ЕС. Нефтегазовая промышленность страны серьезно опасалась, что Брюссель откажется закупать сырье с новых арктических месторождений в Баренцевом море, где Осло недавно выдало пять новых лицензий на разведку. Вместо жесткого запрета в черновом варианте стратегии отмечается, что блок лишь "будет отдавать приоритет" возобновляемым источникам энергии и углеводородам, добытым за пределами Арктики.

Обратите внимание! Еврокомиссия также обещает работать над международными обязательствами по предотвращению разработки арктических ресурсов только в тех случаях, когда такая деятельность "представляет угрозу для экосистемы". Представители энергетического гиганта Equinor ASA, который уже работает в регионе, пока воздерживаются от комментариев до официальной публикации документа.

Что известно о предыстории экологических споров

Еще в 2021 году позиция Евросоюза была гораздо более категоричной. Тогда Брюссель настаивал на том, что уголь, нефть и газ должны оставаться в земле, и обещал добиваться многостороннего юридического обязательства не допускать никакой дальнейшей добычи углеводородов в Арктике.

Несмотря на исчезновение слова "мораторий", экологические организации не считают это полной капитуляцией. По словам Пола Фрисволда, главы Альянса за сохранение моратория на бурение нефтяных скважин в Арктике, ЕС по-прежнему привержен идее сокращения выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году.

Важно! В то же время Брюссель сохранил жесткий запрет на глубоководную добычу полезных ископаемых, против которой выступает до получения исчерпывающих научных данных, хотя Норвегия уже одобрила добычу полезных ископаемых на морском дне в 2024 году.

Между тем мы писали, что Европейский Союз не планирует возвращаться к закупкам российского газа. В частности, Европа не планирует и отменять санкции, введенные против Кремля.