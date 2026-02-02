Отказ ЕС от газа из России вступает в силу уже скоро: что известно о решении Европы

В понедельник, 2 февраля, был опубликован газовый регламент REPowerEU. Он определяет правовые положения по поэтапному прекращению импорта природного газа из России.

Что известно о решении ЕС по газу России?

Это историческое решение, принято в конце прошлого года, которое имеет целью окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года, о чем говорится на сайте пресс-службы ЕС.

Читайте также Зеленский ввел новые санкции против компаний, помогающих России "сбывать" нефть

Регламент запрещает следующие действия:

С 25 апреля 2026 года: краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа

С 17 июня 2026 года: краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа

С 1 января 2027 года: долгосрочные контракты на импорт СПГ

С 30 сентября 2027 года: импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

Важно! Государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища заполнены ниже установленных уровней.

Отмечается, что приближается четвертая годовщина полномасштабной войны России против Украины и использования энергоресурсов как оружия. Поэтому Европейский Союз продолжает оказывать давление на Россию и не допускать финансирования ее продолжающейся жестокой войны.

Газовый регламент REPowerEU опубликован в Официальном журнале и вступает в силу на следующий день после публикации,

– говорится в тексте.

Обратите внимание! Комиссия намерена подать законодательное предложение в начале 2026 года, чтобы как можно быстрее, но не позднее 2027 года, запретить импорт нефти из России.

Напомним, что Венгрия уже подала иск в Суд ЕС, чтобы обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа. Об этом стало известно в понедельник, 2 февраля. Сообщение опубликовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети "Х".

Сийярто написал, что без российской нефти и газа энергетическую безопасность Венгрии невозможно гарантировать. Кроме того, невозможно сохранить низкие цены на энергию для венгерских семей.

Что предшествовало событиям?