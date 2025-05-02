ЕС передаст западным инвесторам миллиарды замороженных российских активов
- Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам.
- ЕС изменил режим санкций для осуществления компенсационных выплат, и Euroclear получила разрешение на выплаты от бельгийских властей.
Компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро (3,4 миллиарда долларов) российских средств, замороженных в бельгийской клиринговой фирме. Средства будут направлены на компенсацию западным инвесторам, после того, как российское правительство недавно конфисковало их активы в России.
ЕС передаст замороженные российские активы инвесторам
Это означает эскалацию усилий обеих сторон по возврату миллиардных сумм, пострадавших из-за войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Euroclear перечислит 3 миллиарда евро из 10-миллиардной суммы, принадлежащей российским лицам и структурам, попавшим под санкции ЕС. Этот шаг знаменует новый уровень ответных мер со стороны Европы.
В Reuters пояснили, что ЕС в прошлом году изменил режим санкций, позволив в таких случаях проводить компенсационные выплаты западным инвесторам. Ранее Запад использовал проценты с замороженных российских активов для предоставления займов и финансовой помощи Украине. А Владимир Путин назвал это воровством.
Запланированная выплата в Бельгии была вызвана решением российских властей конфисковать миллиарды у западных инвесторов в прошлом году. В частности Euroclear находилась под давлением международных инвесторов с требованием разблокировать средства.
В марте Euroclear получила разрешение от бельгийских властей осуществить выплаты,
– говорится в материале.
Выплаты западным инвесторам не затрагивают более 200 миллиардов евро резервов Центробанка России, замороженных в ЕС. Однако это уменьшит общий объем российских активов, которые включают наличные, акции и облигации, хранящиеся преимущественно в Euroclear и обеспечивающие рычаги влияния ЕС на Москву.
Обратите внимание! Некоторые надеются, что замороженные активы России можно будет использовать для восстановления Украины.
Что известно о ситуации с замороженными активами
У западных инвесторов заблокированы в России активы на десятки миллиардов. Евросоюз заморозил сотни миллиардов российских активов, в том числе и резервы Центробанка. Это был самый большой санкционный удар ЕС по России.
Euroclear удерживает большинство этих активов – более 180 миллиардов евро. Возвращение этих средств является приоритетным для Москвы и стало причиной около 100 судебных исков против компании.
Что говорят в России?
Заметьте! Россия пытается разморозить свои активы, пока ее экономика уже четвертый год страдает от международных санкций из-за войны.