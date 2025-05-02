ЕС передаст западным инвесторам миллиарды замороженных российских активов

Компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро (3,4 миллиарда долларов) российских средств, замороженных в бельгийской клиринговой фирме. Средства будут направлены на компенсацию западным инвесторам, после того, как российское правительство недавно конфисковало их активы в России.

ЕС передаст замороженные российские активы инвесторам

Это означает эскалацию усилий обеих сторон по возврату миллиардных сумм, пострадавших из-за войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Euroclear перечислит 3 миллиарда евро из 10-миллиардной суммы, принадлежащей российским лицам и структурам, попавшим под санкции ЕС. Этот шаг знаменует новый уровень ответных мер со стороны Европы.

В Reuters пояснили, что ЕС в прошлом году изменил режим санкций, позволив в таких случаях проводить компенсационные выплаты западным инвесторам. Ранее Запад использовал проценты с замороженных российских активов для предоставления займов и финансовой помощи Украине. А Владимир Путин назвал это воровством.

Запланированная выплата в Бельгии была вызвана решением российских властей конфисковать миллиарды у западных инвесторов в прошлом году. В частности Euroclear находилась под давлением международных инвесторов с требованием разблокировать средства.

В марте Euroclear получила разрешение от бельгийских властей осуществить выплаты,

– говорится в материале.

Выплаты западным инвесторам не затрагивают более 200 миллиардов евро резервов Центробанка России, замороженных в ЕС. Однако это уменьшит общий объем российских активов, которые включают наличные, акции и облигации, хранящиеся преимущественно в Euroclear и обеспечивающие рычаги влияния ЕС на Москву.

Обратите внимание! Некоторые надеются, что замороженные активы России можно будет использовать для восстановления Украины.

Что известно о ситуации с замороженными активами

У западных инвесторов заблокированы в России активы на десятки миллиардов. Евросоюз заморозил сотни миллиардов российских активов, в том числе и резервы Центробанка. Это был самый большой санкционный удар ЕС по России.

Euroclear удерживает большинство этих активов – более 180 миллиардов евро. Возвращение этих средств является приоритетным для Москвы и стало причиной около 100 судебных исков против компании.

Что говорят в России?

В прошлом году Россия предупредила, что отреагирует, если ее активы будут конфискованы для Украины. В этом году она внесла изменения в законодательство, чтобы иметь возможность действовать в ответ. За последние месяцы Россия конфисковала 3 миллиарда евро наличных, которые Euroclear хранила в депозитарии в России, чтобы компенсировать потери своих инвесторов, пострадавших от западных санкций.

Заметьте! Россия пытается разморозить свои активы, пока ее экономика уже четвертый год страдает от международных санкций из-за войны.