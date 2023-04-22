ЕС собирается предложить запретить транзит многих товаров через Россию, – Bloomberg

Брюссель работает над созданием нового 11-го пакета санкций против России. В его рамках предлагают запретить транзит многих товаров через Россию.

Таким образом, Евросоюз может попытаться "закрутить гайки" всем попыткам обойти антироссийские санкции, внедренные в предыдущих пакетах. Однако речь не идет об абсолютно всех товарах.

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Какие товары могут запретить перевозить через Россию

По данным издания, предложенный запрет может распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств. Однако источники СМИ, знакомые с вопросом, говорят, что речь не идет о полном запрещении транзита.

Причиной такого шага стало то, что после введения новых пакетов санкции против России страна террористка нашла пути для обхода санкций. в частности, в Финляндии и Эстонии сообщали о всплеске торговли с Центральной Азией, которая закупала товары, в частности технологии, которые транспортировали через Россию. Часть товаров оставалась у россиян. Кроме того, Россия получает подсанкционные товары по реэкспорту.

Поэтому Латвия, Литва, Эстония и Польша настаивают на запрещении транзита через Россию товаров, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могли бы способствовать увеличению промышленного потенциала Москвы.

По данным издания, в целом 11-й санкционный пакет будет нацелен на пути обхода предыдущих санкций. Также под удар могут попасть российские танкеры и суда. В то же время в отношении Росатома, вероятно, согласия у ЕС нет, поскольку многие страны зависят от российского ядерного топлива и не готовы идти на такой шаг.

США и союзники рассматривают полный запрет на экспорт

Несмотря на большое количество введенных санкций против России, со стороны США и союзников еще остается часть экспорта в Россию. Поэтому и через поиск Кремлем путей обхода антироссийских санкций "Большая семерка" обсуждает возможность полного запрета экспорта в Россию, что может стать сильным ударом по экономике страны-террористки.

Однако для воплощения плана в жизнь нужно согласие всех союзников, чего не так легко достичь. Кроме того, по данным СМИ, в запрет на экспорт не будут входить лекарства и продукты питания.