Во избежание тарифов: ЕС стремится увеличить закупку товаров из США

Евросоюз стремится увеличить закупки американских товаров на 50 миллиардов евро. Таким образом ЕС хочет уменьшить напряжение в торговых отношениях с США.

ЕС хочет закупать больше товаров у США

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европейский Союз желает достичь "определенного прогресса" на пути к заключению торгового соглашения с США, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Однако он предупредил, что это будет "очень трудно". Согласно словам Шефчовича, Брюссель готов покупать больше американского газа и сельскохозяйственной продукции, в частности сои. Таким образом торговый дефицит уменьшится на 50 миллиардов евро.

Также вице-президента Еврокомиссии спросили, согласится ли Евросоюз на пошлины в размере 10%, как минимальный уровень в торговых переговорах. Но Шефчович сказал, что блок выступит против соглашения, которая будет удерживать тарифы на этом уровне.

Мы верим, что на самом деле можем многого достичь вместе, в частности избыточных мощностей стали и алюминия, работая вместе над полупроводниками, преодолевая зависимость от критически важного сырья,

– сказал Марош Шефчович.

Заметьте! Он также отметил, что совокупные потенциальные пошлины (ими Дональд Трамп угрожал ЕС) являются "астрономическими цифрами".