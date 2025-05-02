Во избежание тарифов: ЕС стремится увеличить закупку товаров из США
- ЕС стремится увеличить закупки американских товаров на 50 миллиардов евро, чтобы уменьшить напряжение в торговых отношениях с США.
- Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о желании достичь прогресса в заключении торгового соглашения с США, но предупредил о сложностях этого процесса.
Евросоюз стремится увеличить закупки американских товаров на 50 миллиардов евро. Таким образом ЕС хочет уменьшить напряжение в торговых отношениях с США.
ЕС хочет закупать больше товаров у США
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европейский Союз желает достичь "определенного прогресса" на пути к заключению торгового соглашения с США, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Однако он предупредил, что это будет "очень трудно". Согласно словам Шефчовича, Брюссель готов покупать больше американского газа и сельскохозяйственной продукции, в частности сои. Таким образом торговый дефицит уменьшится на 50 миллиардов евро.
Также вице-президента Еврокомиссии спросили, согласится ли Евросоюз на пошлины в размере 10%, как минимальный уровень в торговых переговорах. Но Шефчович сказал, что блок выступит против соглашения, которая будет удерживать тарифы на этом уровне.
Мы верим, что на самом деле можем многого достичь вместе, в частности избыточных мощностей стали и алюминия, работая вместе над полупроводниками, преодолевая зависимость от критически важного сырья,
– сказал Марош Шефчович.
Заметьте! Он также отметил, что совокупные потенциальные пошлины (ими Дональд Трамп угрожал ЕС) являются "астрономическими цифрами".