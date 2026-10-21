ЕС потратил более 100 миллиардов евро на энергоносители: как это повлияет на санкции против России
С начала войны на Ближнем Востоке Европейский Союз потратил дополнительно 106 миллиардов евро на закупку энергоресурсов по завышенным ценам. Однако это не повлияет на решение Европы в отношении России.
Сколько средств потратила Европа на энергоносители
Стоимость энергоносителей "является центральным элементом усилий", а домохозяйства и предприятия европейского блока "платят цену за войну, которая разворачивается далеко за пределами наших границ", о чем заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.
С начала войны на Ближнем Востоке расходы на импорт ископаемого топлива выросли на 106 миллиардов евро,
– заявил Кошта.
При этом в Евросоюзе не было произведено "ни одной дополнительной молекулы энергии", как отметил Антониу Кошта. Он добавил, что сейчас необходим скоординированный европейский ответ, сочетающий немедленные меры и структурные решения.
Обратите внимание! В начале февраля 2027 года президент Европейского совета созовет лидеров блока в бельгийском замке Alden Biesen, чтобы подвести итоги достигнутого прогресса в сферах конкурентоспособности и обороны.
Отменят ли на этом фоне ограничения против России
В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Брюссель не откажется от санкций против российских энергоносителей.
Учитывая текущую дискуссию, я хочу четко заявить: эти санкции будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит войну. Более того, именно Россия перекрыла поставки газа в Европу,
– заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что Россия не является надежным поставщиком энергоносителей, ведь может в любой момент использовать энергетическую зависимость как оружие для шантажа других.
Напомним, что Евросоюз не планирует возвращаться к российскому газу. В частности, санкции ЕС в отношении топлива отменены не будут.